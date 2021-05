Victoria Hernández “Non ho mai vissuto di calcio, ma ho dato tutto per giocare”

Fu suo padre, appassionato di calcio, a convincere il promotore Rafael Muga a far diventare la giovane, a soli 12 anni, la prima giocatrice professionista in Spagna, il 2 agosto 1971. Il documento prevedeva un pagamento di 4.000 pesetas per la firma e 250 per ogni partita giocata.

Victoria, che oggi è un operatore sanitario che combatte contro il covid, ha raccontato come sono stati i suoi inizi.

“A quei tempi non sapevo cosa fosse un contratto e, per una ragazzina di 12 anni, 250 pesetas erano un mondo. Quello che volevo era giocare a calcio, mio padre e Rafael erano quelli che si occupavano di questi problemi e mi sono concentrata su ciò di cui ero appassionata. Posso dirti che, non importa quello che ho fatto, non abbiamo coperto i costi dei viaggi e degli hotel e tutto il resto. Abbiamo dovuto pagare perché il sostegno delle istituzioni era nullo. Non ho mai vissuto dal calcio, ma ho dato tutto per giocare”