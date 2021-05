Van Dijk salta gli Europei: “È la scelta migliore per me”

Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club in cui ha annunciato la decisione di non prendere parte ai prossimi Europei.

È stata una strada molto lunga e ho dovuto lavorare passo dopo passo in questi sette mesi. Le cose stanno andando bene, non ho avuto particolari problemi e la riabilitazione sta proseguendo bene. In questa fase mi sono chiesto se sarebbe stato meglio partecipare agli Europei o meno e sono arrivato alla conclusione che non andare sia la scelta migliore.

Continuerò ad allenarmi durante l’estate e penso che rientrare per il pre-campionato del Liverpool possa essere un obiettivo realistico. Ovviamente sono dispiaciuto di non rappresentare la mia nazionale, ma le cose sono andate così e devo accettarlo. È dura, ma penso che sia la decisione giusta.