Un baratto Salernitana-Ascoli con Pulcinelli, così Lotito potrebbe aggirare il divieto di multiproprietà

La voce rimbalza fino a Libero, che dedica due pagine al presidente “che non sbaglia un colpo”: nell’affare rientrerebbero anche i Della Valle

Dentro due pagine abbondanti che Libero dedica a Lotito, dipingendolo come un nemico del calcio istituzionale “perché non sbaglia un colpo”, c’è una mezza notizia. Si tratta ancora solo di una voce che rimbalza dalle Marche, ma non è del tutto peregrina: Lotito potrebbe “scambiare” la Salernitana con Pulcinelli prendendosi l’Ascoli.

Lotito deve affrontare infatti una battaglia regolamentare con la Figc per la cessione obbligatoria della Salernitana: le regole della Federcalcio non consentono allo stesso patron di possedere più di un club per categoria per evitare un chiaro conflitto di interessi e lealtà sportiva. Anche Libero racconta che Gravina lo invita a cedere spiegando che non ci saranno deroghe, e che lui, Lotito, annuncia che «rispetterò sempre le regole, per chi sa leggerle».

Come abbiamo scritto anche sul Napolista una delle strade che può percorrere Lotito è quella della guerra di interpretazioni. Che sarebbe lunga e traumatica. L’altra è questa: Lotito lascerebbe la Salernitana a Pulcinelli (presidente dell’Ascoli, salvatosi in B con largo anticipo) e comprerebbe proprio il club marchigiano tramite una cordata assieme ai fratelli Della Valle (ex Fiorentina) e un imprenditore locale. Una sorta di baratto.