Tuttosport: Zidane è un’opzione per la panchina della Juve

Il quotidiano riporta che l’ostacolo principale sarebbe l’ingaggio sostanzioso percepito dal tecnico, che al Real guadagna 12 milioni

Sarà un’estate movimentata per le panchine di tanti top club, tra cui la Juventus che potrebbe separarsi da Andrea Pirlo. Nel caso in cui questo dovesse accadere, Tuttosport scrive che un’opzione considerata è quella di Zinedine Zidane, che potrebbe lasciare il Real Madrid.

L’allenatore francese, secondo il quotidiano, avrebbe tre opzioni: un anno sabbatico, la Francia se Deschamps dovesse andar via (ha un contratto che scade dopo i Mondiali del 2022) o proprio la Juve. Per il club bianconero però un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal corposo stipendio percepito dal tecnico, che in Spagna guadagna 12 milioni di euro all’anno più 3 di bonus.