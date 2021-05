Sileri: «Festa scudetto? Ci saranno ripercussioni sui contagi nell’intera Lombardia» 

La Stampa intervista il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il tema è quello dei festeggiamenti dei tifosi nerazzurri per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. Domenica migliaia di persone si sono riversate in Piazza Duomo, a Milano, scatenando le polemiche vista la circolazione ancora sostenuta del virus. Sileri dichiara:

Sileri continua spiegando che si possono prevedere solo i rischi, non i possibili contagi:

«Sappiamo che l’incidenza in Lombardia è di circa 14 casi ogni 10 mila abitanti. Se in piazza Duomo c’erano 30 mila persone, allora 45 di loro avrebbero dovuto essere positive. Quante ne abbiano infettate, a loro volta, difficile dirlo. Dipende dalla loro attenzione alle misure di sicurezza, come mascherina e distanziamento. Per altro, in piazza non c’erano solo milanesi. Ci sarà stata gente arrivata da Varese, Cremona, Pavia e altri comuni vicini. Parlerei quindi di possibili ripercussioni sulla Lombardia, non solo su Milano».