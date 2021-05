Schira: Fonseca ha dato la sua disponibilità alla Fiorentina

Su Twitter. Il club di Commisso valuta con interesse il tecnico portoghese, che ha il vantaggio di conoscere già il calcio italiano. Ai viola piace molto anche Marcelino (Athletic Bilbao)

Rino Gattuso non è più in corsa per la panchina della Fiorentina. Il tecnico del Napoli ha comunicato alla dirigenza viola che vuole altro tempo per decidere: non ha gradito l’ambiente ostile del Franchi, domenica, in occasione di Fiorentina-Napoli.

Il club viola è costretto a tornare a guardarsi attorno sul mercato. Secondo quanto scrive su Twitter Nicolò Schira, ad aver dato la sua disponibilità alla società presieduta da Commisso ci sarebbe Paulo Fonseca, in uscita dalla Roma.

Il club sta valutando con grande interesse e attenzione il tecnico portoghese. Ma nel mirino c’è anche Marcelino, dell’Atletico Bilba. Fonseca, però, ha dalla sua la maggior conoscenza del calcio italiano.

