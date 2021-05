Pirlo: “L’Inter merita i complimenti, io ho qualche rimpianto”

L’allenatore della Juve in conferenza: “Sono contento della squadra, avremmo potuto avere qualche punto in più. Ci dispiace”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida con l’Inter di domani in conferenza stampa.

Sono contento dei miei ragazzi e del loro atteggiamento messo in campo mercoledì. Avevamo bisogno di reagire dopo la sconfitta contro il Milan, e di ritrovarci. Siamo stati compatti e abbiamo fatto una partita da squadra. Non era facile reagire.

Vedere l’atteggiamento di mercoledì mi fa avere qualche rimpianto. Restando sempre concentrati, come abbiamo fatto a Reggio Emilia, mi fa pensare che avremmo potuto avere punti in più. Ci dispiace. Analizzeremo gli errori per non commetterli più.

Domani gioca Alex Sandro, perché in Coppa Italia è squalificato. Per gli altri vediamo, dobbiamo recuperare energie perché abbiamo riposato poco. Chiesa sta meglio, credo che domani sarà a disposizione. Anche Demiral è disponibile: potrebbe partire anche dall’inizio.

L’Inter ha fatto meglio e dobbiamo far loro i complimenti. Sono stati più regolari e hanno avuto più fame di noi. Vederli freschi Campioni d’Italia deve darci una motivazione in più domani. Non dimentichiamoci che abbiamo la possibilità di centrare la qualificazione in Champions League. Per quanto mi riguarda, ho solo qualche rimpianto per non aver potuto avere sempre alcuni giocatori a disposizione. Ma il rimpianto fa parte dell’ambizione.