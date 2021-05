“Pensare a una riconciliazione Gattuso-Adl è come pretendere che Salvini e Letta finiscano a braccetto”

Franco Ordine su Il Giornale. Gattuso andrà via, con o senza Champions. “A dispetto dei tanti che vorrebbero un suo ripensamento”

Su Il Giornale, Franco Ordine commenta la volata Champions di stasera. In tutte e tre le squadre che si contendono due posti, Milan, Juventus e Napoli, da domani sarà tempo di addii.

In bianconero, c’è Pirlo che attende di conoscere il suo destino, oltre all’incertezza sul futuro di Cristiano Ronaldo. Sul fronte bianconero, senza Champions andrebbero via Donnarumma e Calhanoglu. E, per il Napoli, è già scritto l’addio di Gattuso. Ordine scrive:

“Seguiranno forse quelli dimolti altri protagonisti, Donnarumma e Calhanoglu sul fronte Milanello, Gattuso sul fronte napoletano a dispetto dei tanti che vorrebbero un suo ripensamento, addirittura una riconciliazione con De Laurentiis che è come pretendere che Salvini e Letta finissero a braccetto sulla scia di Draghi. Conteranno la salute fisica ma anche la forza mentale, la scioltezza calcistica che accompagna il Napoli all’ultima meta e la voglia collettiva di regalare partite vere, come lo sono state Benevento-Crotone, Milan-Cagliari e Lazio-Torino, insomma senza prove che possano moltiplicare i pettegolezzi che non mancano mai dalle nostre parti”.