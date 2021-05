Pedullà: la Fiorentina è pronta ad abbracciare Gattuso

Nella rubrica che tiene per la Gazzetta, Alfredo Pedullà scrive che tra Gattuso e la Fiorentina è quasi fatta. Che il presidente Commisso ha dato a Gattuso tutte le garanzie tecniche che il tecnico ha chiesto.

Ringhio ha due partite da consumare con il Napoli, vuole regalare almeno il quarto posto e poi volare verso Firenze, come scrivemmo in questa stessa rubrica lo scorso 6 aprile. Lo stanno corteggiando da novembre 2019, ora finalmente si apprestano ad abbracciarlo. Guarda caso la prossima del Napoli sarà a Firenze, se l’avessero fatto apposta mai sarebbero riusciti a ottenere lo stesso effetto. Il presente e il probabile futuro dentro la stessa domenica. Gattuso ha chiesto garanzie tecniche a Commisso, le ha avute. A partire dalla conferma di Vlahovic che ha un contratto non lungo (scadenza 2023) e che chiede da tre milioni a salire – se basteranno – per rinnovare. Servirà un portiere alla Ospina, un terzino alla Hysaj, ma ci sarà tempo e modo per entrare nei dettagli.