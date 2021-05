Napoli, Nikola Maksimovic positivo al Covid

L’annuncio del club. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Brutte notizie in casa Napoli. Il club partenopeo ha appena annunciato su Twitter la positività al Covid di Nikola Maksimovic.

Di seguito il comunicato:

In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Una tegola per il Napoli, considerando anche l’infortunio di Koulibaly che costringerà il difensore senegalese a restare fuori dai giochi forse fino a fine campionato. La difesa azzurra resta sguarnita per le ultime gare della stagione. Tenere Koulibaly in campo contro il Cagliari si rivela un boomerang.