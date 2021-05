Marchegiani: «Apprezzo Gattuso ma non si può subire il pari del Verona in quel modo»

Nel salotto Sky: «Rrahmani che non esulta è una bestemmia. Il Napoli sembrava bloccato psicologicamente. Delusione per Rino»

Nel salotto di Caressa a Sky Sport si parla del Napoli di Gattuso che ha perso la Champions.

Piccinini: ci sono stati gli infortuni, ma anche tanti punti buttati, anche col Cagliari. La stessa malattia di Rino, tanti problemi, la rottura tra società e allenatore. Sono mancate le gambe, un po’ di timore e la squadra è apparsa poco brillante. Posso immaginare la delusione.

Caressa: anche col Milan aveva perso la Champions all’ultima giornata. La delusione di Rino che aveva costruito in questi mesi la grande rincorsa. Il Napoli sembrava bloccato psicologicamente.

Costacurta: può essere anche il contrario, pensi di essere già passato. Entri in campo con questa consapevolezza.

Bergomi: nelle ultime partite il Napoli non era stato brillantissimo.

Marchegiani: forse pensava che fosse una partita che alla fine avrebbe vinto. Ho una grande stima del Napoli e di Gattuso come allenatore, come lo stava facendo giocare. Ha sempre giocato bene e le ha gestite bene. Oggi ci sta entrare pensando che la partita sia più facile di quella che è. A parte che Rrahmani che non esulta è una bestemmia. Trovi il gol e poi subisci il gol in quel modo, c’è molto da rammaricare, è una partita gestita male.