Manchester United sotto ricatto: i tifosi vogliono l’azionariato popolare, “o bloccheremo tutto”

Dopo la rivolta dell’Old Trafford arriva nero su bianco l’ultimatum con le richieste degli ultras: “Se entro venerdì non rispondete andremo avanti con le preteste”

I tifosi del Manchester United lanciano un ultimatum alla proprietà, la famiglia Glazer. Dopo la rivolta di Old Trafford gli ultras mettono nero su bianco le loro richieste, e danno anche un termine ultimo per l’eventuale risposta: se per venerdì non ci saranno cenni, continueranno nella protesta.

La polizia ha rivelato che sei agenti sono rimasti feriti durante la “presa” dell’Old Trafford di domenica che ha costretto la Premier League a rinviare il match con il Liverpool: un poliziotto ha subito lesioni agli occhi “permanenti” negli scontri con i tifosi fuori dallo stadio.

La Federcalcio ha avviato un’indagine sulle violazioni della sicurezza, lo United ha subito un’enorme multa per l’invasione di campo.

Il Manchester United Supporters’ Trust – l’organizzazione che riunisce i tifosi dello United – lunedì ha pubblicato una lettera aperta a Joel Glazer, con un piano in quattro punti.

“Sia molto chiaro che nessuno vuole che quello che è successo ieri all’Old Trafford sia un evento regolare”, si legge nella lettera. “Non vogliamo passare i nostri giorni di ferie a protestare fuori dal nostro stadio. Ma quello che è successo è stato il culmine di 16 anni in cui la proprietà, la tua famiglia, ci ha portato all’indebitamento e al declino, e ci siamo sentiti sempre più emarginati e ignorati”.

Le richieste includono una “revisione” per “riequilibrare l’attuale struttura proprietaria a favore dei tifosi”, l’aggiunta di amministratori indipendenti nel consiglio dello United, la riduzione della partecipazione dei Glazers fino a diventare minoranza, e un coinvolgimento nelle scelte societarie dei tifosi.

“Questo è l’unico modo per affrontare il problema… e ti consigliamo vivamente di cogliere l’occasione”, conclude la lettera.