La “norma anti debiti”: i club non potranno aumentare le spese complessive per i calciatori

La Gazzetta spiega che nei prossimi giorni verrà messa nero su bianco e Gravina ha l’obbiettivo di renderla operativa per l’8 giugno

Stop ai debiti, secondo le nuove direttive della Figc le società di calcio non potranno più spendere soldi che non hanno. In quest’anno, condizionato anche dalla pandemia, i costi del club infatti sono ulteriormente cresciuti secondo un circolo vizioso, più spendi più vinci più ti indebiti.

Per adesso il Consiglio Federale ha solo approvato la norma “anti debiti”, ma Gravina ha promesso che per l’8 giugno entrerà in vigore. La norma verrà messa nero su bianco nei prossimi giorni da tutte le istituzioni del calcio insieme con le varie associazioni e alcuni rappresentanti dei club e prevederà, scrive la Gazzetta dello Sport,

il blocco della campagna trasferimenti per le società di A e B che superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione 2021-2022 e non presentano idonee garanzie per l’eccedenza