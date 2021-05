La Juve libera Sarri: pagherà la penale di 2 milioni e mezzo

Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il club di Agnelli rinuncia a far valere l’opzione per il terzo anno di contratto. Il tecnico di Figline potrà firmare per un’altra squadra

La Juventus non farà valere l’opzione per il terzo anno di contratto di Maurizio Sarri, che scade a mezzanotte. La Gazzetta dello Sport scrive che il club bianconero pagherà al tecnico i 2,5 milioni della penale, consentendogli di firmare per un’altra squadra. Il club presieduto da Andrea Agnelli ha optato per questa soluzione per ridurre al minimo l’impatto a bilancio: l’alternativa sarebbe stata quella di attivare l’opzione rischiando di dover pagare l’intero stipendio annuo (il doppio della penale, 5 milioni netti) nel caso in cui Sarri non avesse deciso la rescissione del contratto.

In questi minuti, sarebbe in corso un blitz del ds della Lazio, Igli Tare, a casa del tecnico. La Lazio ha fretta di stringere l’accordo per portarlo in panchina.