Juve, Barca e Real puntano a una nuova “sentenza Bosman” della Corte Ue contro Fifa e Uefa

In tre possono al massimo fare un triangolare, ma la guerra in tribunale non si ferma: accusano Fifa e Uefa di posizione dominante. Intanto potrebbero essere escluse dalle coppe

Sono rimaste in tre: Real Madrid, Juventus e Barcellona. La Superlega per motivi di numeri al momento potrebbe essere al massimo un triangolare. Ma la ribellione arriverà alle sue estreme conseguenze, quelle giudiziarie. Così si erano mossi in premessa – ottenendo una sentenza di diffida dal tribunale di Madrid che avvertiva Uefa e Fifa di non fare alcuna mossa punitiva contro i club fondatori della nuova competizione – e così hanno intenzione di chiuderla: hanno presentato una richiesta di pronunciamento alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Fifa e Uefa sono accusate di esercitare una posizione dominante contraria alle norme sulla libera concorrenza: beneficiano dei diritti tv sulle competizioni da loro organizzate e al tempo stesso vogliono impedire l’organizzazione di altre competizioni concorrenti. Si può fare?

Quasi tutti i media richiamano la portata della discussione paragonandola ad una potenziale nuova sentenza Bosman, che cambiò letteralmente il calcio. Se la Corte rispondesse desse ragione a Juve, Barcellona e Real Madrid – scrive Repubblica – verrebbe minato il potere economico e politico dei due enti di governo del calcio mondiale ed europeo.

La questione però per tempistiche e modalità della battaglia ha preso una via quasi illogica. L’Uefa è pronta a sanzionare le tre società, minacciando sanzioni pecuniarie ma soprattutto il bando dalla prossima edizione delle coppe europee. I tempi della sentenza della Corte europea non sono così rapidi: minimo 18 mesi. Significa che nel frattempo i club che volevano guadagnare di più con un torneo parallelo alla Champions potrebbero dover rinunciare anche ai lauti incassi della “vecchia” Champions. Sarebbe un colpo durissimo per club che hanno già conti disastrati.

L’Uefa ha assegnato agli ispettori della Commissione Disciplinare l’istruttoria sulla vicenda: entro 3 settimane si arriverà alla richiesta di una sanzione. Contro l’eventuale esclusione dalle coppe potrà essere presentato un ricorso al Tas di Losanna.