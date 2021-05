Juric fuorioso contro Ugolini, abbandona l’intervista a Sky (VIDEO)

Nel post partita di Napoli-Verona, ai microfoni di Sky Sport si è presentato un Ivan Juric molto molto nervoso, che è arrivato ad un violento diverbio con Massimo Ugolini, inviato Sky al Maradona.

I fatti sono questi: Ugolini prova a formulare una domanda, solo accennata, in cui intendeva sottolineare che il Verona si era impegnato molto contro il Napoli. Voleva sapere come Juric era riuscito a motivare la squadra.

Oggi abbiamo visto un Verona diverso rispetto alle ultime settimane, esordisce l’inviato Sky. Juric si inalbera:

«Hai detto subito una gran cagata. Se non segui non puoi parlare così. Devi vedere le prestazioni e portare rispetto».

In studio Caressa cerca di calmarlo dicendogli che forse ha interpretato male la domanda. Ugolini ci riprova: “abbiamo visto un Verona pieno di entusiasmo ed energia”. Juric di nuovo lo ferma.

«Di nuovo? Manca di rispetto, me ne vado. La mette in un modo non giusto. Se potete fare le domande, io non ci sto. La squadra ha dato sempre il massimo. Mi devi chiedere scusa».