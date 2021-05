Infortunio al ginocchio per Milik, rischia di saltare gli Europei

L’attaccante polacco si è infortunato durante l’ultima gara di campionato e sarà visitato dal dottor Cugat a Barcellona, lo specialista che l’ha seguito in passato

Nel pareggio col Metz con cui l’Olympique Marsiglia ha concluso un deludente campionato di Ligue 1 al 5° posto, Arkadiusz Milik ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro. L’ha comunicato la federcalcio polacca, dopo gli esami svolti dal ritiro della nazionale.

Per questo motivo, Milik sarà visitato dal dottor Cugat, specialista a Barcellona che l’ha seguito anche in passato. Secondo lo staff medico della Polonia, non è da escludere che l’attaccante sia a disposizione in vista degli Europei del prossimo 11 giugno.