Il mistero della scomparsa di Demme. I disastri di Gattuso lasceranno strascichi importanti

Ancora una volta giocatori fondamentali sono venuti meno nella partita decisiva Insigne, servono calciatori di personalità

Cesare – Gattuso e Hysai sono riusciti a farci perdere la Champions. Incredibile. Gattuso ha sbagliato la formazione iniziale schierando Bakayoko e ha perseverato nell’errore lasciandolo in campo (e mi devi dare atto che dopo 10 minuti ti ho messaggiato dicendo: ma chi lo avvisa che per ritmo e aggressività del Verona non è partita per Bakayoko?). Ci voleva uno più rapido e con più gamba come Demme tenuto misteriosamente fuori in questo finale di campionato, quando invece era stato uno dei principali artefici della risurrezione del Napoli nel girone di ritorno.

Guido – Caro Cesare, Gattuso ha ricevuto una lezione di calcio da Juric che ha semplicemente usato il cervello. Per esempio facendo marcare ad uomo in modo asfissiante Osimhen. Sulla destra, poi, il povero Di Lorenzo era preso tra 2-3 avversari con il centrale di centrocampo che non scivolava lateralmente a protezione (e sarebbe stato fondamentale in questo Demme) e Lozano che rimaneva alto. E si sa che questo è stato uno dei punti deboli del Napoli e tanti altri quest’anno ne hanno approfittato.

Cesare – Sì tutto vero. Ma il capolavoro è stata la gestione degli ultimi 15 minuti. Gattuso ha operato come nemmeno all’oratorio si fa, mettendo 5 attaccanti in campo. Tutti sanno che ne puoi mettere anche 7 di attaccanti ma se non hai i centrocampisti la palla non la vedi , fai solo confusione e restringi ulteriormente gli spazi. Ma tutto il Napoli ha giocato male entrando in campo impaurito.

Guido – Cesare qui ancora una volta purtroppo (in passato lo abbiamo spesso constatato) sono venuti meno nella partita decisiva Insigne, Zelinski, Fabian e purtroppo anche Osimhen ben ingabbiato dai difensori avversari che non gli hanno fatto vedere palla anticipandolo sistematicamente. Ecco uno dei grandi limiti di personalità di questa squadra e dei suoi calciatori: venire meno e sbagliare nei momenti decisivi. Ciò perché sono buoni giocatori ma non veri campioni. Hanno giocato bene e sono stati migliori del Napoli i due difensori centrali Rrahmani e Manolas ed è quanto dire.

Cesare – Hysaj poi merita due parole a parte. Un disastro, con due errori decisivi e gravissimi facendosi scivolare dietro l’avversario ci ha fatto perdere due punti con il Cagliari e due con il Verona, risultando decisivo per il fallimento Champions. E lo dicevamo da tempo che purtroppo è un giocatore ammirevole per impegno e fatica ma che per certi traguardi non può essere titolare. La giocata di ieri del Verona sul loro gol è studiata ed è stato un punto debole del Napoli per tutta la stagione. Comunque con amarezza arriviamo ai titoli di coda del campionato di quest’anno con grande rammarico e con la consapevolezza che il Napoli poteva e doveva fare di più.

Guido – Caro Cesare il Napoli ha ricevuto un danno enorme da questo tecnico osannato dai suoi amici opinionisti ex compagni di squadra. È vero, cambieremo guida tecnica ma i disastri causati da Gattuso perdendo la Champions con una rosa invidiabile lasceranno strascichi importanti.

Cesare – Proprio così. Perdendo i soldi e il prestigio della Champions la squadra esce ridimensionata per la scelta del nuovo allenatore e per la campagna acquisti e cessioni. E che ti devo dire a questo punto speriamo che De Laurentiis, come già fatto in passato, riesca ad attutire il danno e a presentarci un Napoli competitivo per la prossima stagione.

Guido – Caro amico mio, spes ultima dea…Io comincio però a credere che occorra un forte cambiamento di rosa per liberarsi di mezzi campioni ed eterne promesse a favore di giocatori di personalità . Che non restino paralizzati come fosse una finale di Champion da una partitina come quella contro il Verona. Forse questa scelta doveva essere già compiuta ma adesso non è più rinviabile.