Il calcio in streaming su Dazn preoccupa gli operatori: segnalazione di WindTre all’Agcm

Il potenziamento necessario della rete e un possibile accordo con Tim tengono in allerta gli altri operatori, che vogliono tutelarsi

Dazn trasmetterà tutte le partite della Serie A per il triennio 2021-24, di cui tre in co-esclusiva con Sky, e questo preoccupa gli operatori. Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, WindTre ha inviato una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ma questo non è l’unico motivo di preoccupazione.

Infatti l’aumento dei picchi di traffico derivanti dalla visione delle partite potrebbe creare problemi al servizio internet nazionale e i cinque mesi che sono intercorsi tra l’assegnazione dei diritti tv e l’inizio della stagione 2021/22 potrebbero non bastare ad adeguare le infrastrutture.

All’Antitrust così è stato chiesto di vigilare che non ci siano particolari accordi tecnici tra Dazn e Tim che finirebbero per danneggiare altri operatori.