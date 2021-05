Gravina: “Vigorito? Le logiche complottistiche sono degne dei cartoni animati”

Il presidente Figc in conferenza: “Non esistono errori volontari, quelli normali fanno parte del calcio, ma non deve essere superato il limite del rispetto”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni da Napoli in conferenza stampa sulle esternazioni di Vigorito.

Abbandonerei le logiche complottistiche che sono degne dei cartoni animati. Se c’è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi preposti. Non esistono errori volontari ma solo errori come magari quello di Benevento. Ma non deve essere mai superato il limite del rispetto perché quelle di Vigorito sono solo delle fantasie. L’errore fa parte del calcio. Var? Si va avanti con la tecnologia.