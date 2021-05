Gravina: “Se la Juve non lascia la Superlega sarà fuori dalla Serie A”

Il Presidente della Figc: “C’è una norma molto chiara e precisa del Cio, ci sono tre società ancora resistenti tra cui la Juve”

La cosa è abbastanza ovvia, essendoci una norma apposita, ma sentirlo esplicitato fa un certo effetto: “La Juve potrebbe non essere ammessa alla prossima Serie A”.

Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, spiegando che non si faranno eccezioni. I club ribelli che non sono ancora rientrati nel novero dell’Uefa non hanno scelta.

“La Juve sarebbe esclusa se non si ritira dalla Superlega – dice Gravina. Come sapete per nove società c’è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti. Ma c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro”.