Gazzetta: in Champions quattro squadre del Nord, il Centro-Sud è fuori

Tre lombarde più la Juventus. Il Napoli aveva il calendario migliore ma nelle ultime cinque gare ha pareggiato in casa con Cagliari e Verona

La Gazzetta dello sport scrive in proposito dell’esito della lotta Champions. E fornisce anche una chiave politico-territoriale

La squadra di Gattuso si è trovata davanti un Verona motivato che ha lottato e difeso il pari senza regalare nulla. Nelle ultime otto partite i gialloblù avevano messo insieme tre punti, frutto di tre pareggi e cinque sconfitte. Forse il Napoli ha pensato che l’impegno fosse facile e la vittoria scontata: la realtà è stata amarissima per Gattuso che lascia al quinto posto e non riesce a regalare a tifosi e città la Champions. Però il Napoli, che aveva il destino nelle proprie mani, deve recitare solo il mea culpa: aveva il calendario migliore, ma nelle ultime cinque gare ha pareggiato in casa con Cagliari e Verona.

Senza Napoli, Lazio e Roma, il centro-sud esce dalla Champions, dove invece la Lombardia piazza tre squadre (le due milanesi e l’Atalanta), e il Piemonte una, l’eterna Juve che «non muore mai».