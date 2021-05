Gazzetta: il Napoli potrebbe arrivare a Castrovilli in uno scambio con Politano o Demme

Il centrocampista non esclude di lasciare Firenze. Lo scorso anno il Napoli aveva offerto più di 40 milioni per lui

Castrovilli rientrava tra gli obiettivi del Napoli della passata stagione e l’interesse potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane. L’arrivo di Gattuso alla Fiorentina infatti potrebbe aprire al trasferimento in viola di diversi giocatori, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Castrovilli ha molte richieste, ovviamente. Lo stesso giocatore non esclude a priori la possibilità di lasciare Firenze. Anche se è legato al presidente Commisso e ai colori viola. In prima fila c’è il Napoli che l’estate scorsa aveva offerto più di 40 milioni per il centrocampista.

La società partenopea potrebbe però avere delle contropartite tecniche gradite a Gattuso. Politano, a esempio, e il centrocampista Demme. Sempre restando agli ex allievi di Rino la Fiorentina può arrivare direttamente a Hysaj e Maksimovic, visto che entrambi sono in scadenza di contratto.