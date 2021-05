Gazzetta: due strade di Lotito per la Salernitana, fondo straniero o imprenditore romano

Già, ma a chi passerà il testimone Lotito? Rumors parlano di un imprenditore romano pronto a rilevare il pacchetto azionario. Ma non è escluso che possa esserci l’intervento di qualche fondo straniero: manifestazioni d’interesse in tal senso pare ci siano già state. Lotito avrebbe così modo di monetizzare ancora di più la cessione del club. E se la vendita non dovesse concretizzarsi? Si aprirebbe un inedito caso giuridico-sportivo. Le norme del codice civile prevedono, nel caso non si riesca ad alienare un bene che si è obbligati a vendere per legge, che lo stesso venga affidato dal giudice a un curatore che lo amministra (indipendentemente dal proprietario) per il tempo necessario perché la cessione si realizzi