Gazzetta: Donnarumma-Milan, amore finito, ma si poteva dire prima

Il portiere del Milan non ha ancora firmato il rinnovo e la società è stanca di aspettare, sullo sfondo una proposta della Juve che ancora non è stata formalizzata

Il Milan aspetta il suo portiere, ma non è ancora chiara la posizione di Gigio Donnarumma, come riporta la Gazzetta dello Sport, dal momento che il portiere non ha ancora voluto firmare il rinnovo

questione non compresa né dal tecnico, né dai quadri tecnici, né dai compagni di squadra, che hanno prova to a interrogarlo sull’argomento tante volte senza ricevere risposte chiare

Donnarumma alla fine se ne andrà.

il Milan è stufo di aspettare e la proprietà non ha alcuna intenzione di salire sopra la già generosa (viste le congiunture) offerta di otto milioni netti di ingaggio all’anno. Il problema sono sì le ricche commissioni richieste dall’agente Mino Raiola, ma anche l’indecisione del giocatore. Che bacia la maglia, si impegna fino alla fine (e questo tutti glielo riconoscono), ma non ha evidentemente la forza di decidere e dire no a una proposta della Juve che ancora non è stata formalizzata