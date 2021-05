Gazzetta: caso infortuni, Mourinho ha chiesto relazioni su strutture mediche e campi

Il tecnico vuole minimizzare gli stop, anche perché nella prossima stagione si vorrà lavorare su una rosa non più extra large ma, cessioni permettendo, di non più di 22 persone

Ancora prima di arrivare, Mourinho già si preoccupa di come rendere competitiva la Roma e, soprattutto, di come tamponare uno degli handicap della stagione giallorossa, quello relativo ai troppi infortuni. La Gazzetta dello Sport scrive che il tecnico portoghese ha chiesto relazioni su strutture mediche e campi.

“Ed è per questo che il nuovo allenatore ha chiesto una relazione sullo stato dei campi, la palestra e le strutture mediche a disposizione. Obiettivo: minimizzare gli stop, anche perché nella prossima stagione si vorrà lavorare su una rosa non più extra large ma, cessioni permettendo, di non più di 22 persone”.