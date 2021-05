Gazzetta: Allegri ha comunicato a Perez di non essere più interessato al Real Madrid

Il tecnico ha fatto sapere al presidente del club spagnolo di non poter più aspettare e si è gentilmente congedato

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe liberato il Real: no grazie, avrebbe risposto a Florentino Perez. Troppo tempo per decidere il futuro della panchina spagnola: il tecnico ha fretta di tornare in gioco, non può più aspettare le decisioni del presidente Perez. Si è congedato con gentilezza, lasciando il campo ad altri. Ora l’ipotesi più concreta è quella di un suo ritorno alla Juventus.

“Intanto Allegri ha liberato il Real: di fronte all’ennesimo rinvio blanco, il tecnico ha fatto sapere a Florentino Perez che ormai non può più aspettare: ringraziandolo per l’interessamento si è gentilmente congedato”.