Gazzetta: Allegri al Real ha già un accordo per un biennale da 10 milioni

Non ci sono i presupposti affinché Max Allegri possa sbarcare sulla panchina del Napoli, perché si è già promesso al Real Madrid. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti l’allenatore toscano avrebbe un accordo con Florentino Perez già da gennaio quando Zidane minacciava di lasciare addirittura in corsa i Blancos.

Un’intesa per un contratto biennale con opzione per il terzo. Le cifre? In linea con gli standard madridisti: 10 milioni di euro