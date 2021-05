Galliani: «Dopo il covid i medici si preoccupano delle mie crisi depressive»

Il Corriere della Sera ha intervistato Adriano Galliani il giorno dopo la grande delusione del Monza che , battuto dal Cittadella non è approdato in Serie A

«Provo grande amarezza perché per un solo gol abbiamo fallito l’obiettivo. Certo non dico che se avessimo vinto 3-0 saremmo saliti automaticamente in A, poi avremmo dovuto giocarci la finale con il Venezia, però avremmo di certo affrontato la sfida con grande entusiasmo. Resta la soddisfazione di aver procurato al Monza, con il terzo posto solitario nella regular season, il miglior piazzamento della storia del club. Anche nel 1979 la squadra si classificò nella medesima posizione, ma con il Pescara con cui perse poi lo spareggio».