Festa in Hotel, l’Inter ha deciso di non multare Lukaku, Hakimi, Perisic e Young

CorSport e Gazzetta parlano di un semplice rimprovero per la leggerezza. I giocatori dopo la partita sono liberi di fare ciò che vogliono

L’Inter non punirà Lukaku e i compagni che sono stati sorpresi dai carabinieri mentre festeggiavano oltre l’ora del coprifuoco in un hotel nel centro di Milano. I quattro (con il belga c’erano anche Hakimi, Perisic e Young) hanno ricevuto una multa di 400 euro dalle forze dell’ordine. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“La società ha deciso di non adottare provvedimenti di natura pecuniaria. Da parte della dirigenza solo un rimprovero per il mancato rispetto della regola del coprifuoco alla quale tutti i cittadini devono sottoporsi”.

La Gazzetta dello Sport esclude anche un’esclusione in occasione di Juventus-Inter, oltre che una multa.

“La spiegazione? I giocatori dopo la partita sono liberi di fare ciò che vogliono , a maggior ragione dopo uno scudetto vinto. Basta in questo senso la sanzione dello Stato, sostiene il club nerazzurro”.

Solo un fastidio, da parte del club, per la leggerezza del comportamento dei calciatori.

“Sarebbe bastato prendere una stanza in hotel, per non incorrere nella sanzione, fanno sapere dall’Inter”.