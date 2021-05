El Confidencial: la Superlega non è morta, nessun club ne è mai uscito

Il quotidiano spagnolo pubblica un documento firmato da 12 squadre europee. Anche se qualcuno afferma il contrario, il progetto va avanti.

La Superlega non è morta. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Confidencial, che pubblica il documento con cui 12 club hanno fonato la Superlega, il 17 aprile scorso.

I club sono Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo, nessuno di questi club è formalmente uscito dal progetto. Il documento prevedeva di continuare a partecipare a tutti i campionati e le coppe nazionali.

“I fondatori hanno deciso di possedere congiuntamente e in egual modo la European Super League Company SL, una società a responsabilità limitata che possiederà e gestirà la Superlega direttamente e attraverso una serie di sussidiarie. Nessuna di queste squadre ha venduto la propria partecipazione: le azioni che possiedono nella società che gestirà la Superlega sono state mantenute. L’accordo con gli investitori è quindi ancora in vigore, nessuno dei club ha tentato di risolverlo né ha denunciato il contratto in tribunale. La conclusione è ovvia: i club sono ancora membri a pieno titolo. Tutti, nessuno escluso, vanno avanti, anche se qualcuno dice il contrario”.

Per quanto riguarda i club italiani, il documento è firmato da Andrea Agnelli per la Juventus, Steven Zhang per l’Inter e Paolo Scaroni per il Milan.