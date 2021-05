CorSport: tutto ruota attorno ad Allegri. Se sceglierà il Real, il Napoli si affiderà a Spalletti o Galtier

Il tecnico di Livorno piace al Napoli ma anche a Juve e Inter. In caso di addio di Zidane, andrà ai Blancos. A quel punto Zizou sceglierebbe la Juve e il Napoli guarderebbe altrove

“ Tutto ruota attorno a Max . La sua mossa farà partire il domino delle grandi panchine. In Italia e anche in Europa”.

Il Corriere dello Sport mette al centro del valzer delle panchine per la prossima stagione Massimiliano Allegri. A lui pensano Juve, Napoli, ma anche l’Inter.

Ma prima c’è il Real. Se Zidane dovesse andare via, sarebbe il tecnico livornese la prima scelta di Florentino Perez e per Max sarebbe difficile resistere al fascino dei Blancos.

Ma veniamo all’Italia.

Allegri è considerato il profilo ideale di allenatore sia alla Juventus, dove “indipendentemente dalle ultime due gare, Pirlo ha deluso e non resterà”, sia al Napoli, dove la rottura tra De Laurentiis e Gattuso è ormai certificata.

Ma c’è anche l’Inter.

“ Marotta, che lo scorso 22 agosto lo aveva bloccato prima della pace di Villa Bellini, può tornare forte sul tecnico livornese se Conte chiederà a Zhang di non continuare il progetto iniziato nel 2019”.

Con l’incognita del Real nel caso di addio di Zidane. Se Allegri dovesse scegliere i Blancos, si aprirebbe il domino delle panchine.

“Zizou potrebbe a quel punto diventare l’opzione numero uno per la Juventus: un ex amato e vincente… in Champions, nonché tecnico stimato da Ronaldo. Meglio di così… Il Napoli invece potrebbe affidarsi a Spalletti o Galtier”.