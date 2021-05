CorSport: Juve, la conferma di Pirlo è appesa a un filo. In pole per il futuro resta Allegri

La conferma di Andrea Pirlo alla Juve è appesa ad un filo, scrive il Corriere dello Sport. Il nome più accreditato per sostituirlo in panchina resta quello di Massimiliano Allegri.

“La conferma di Pirlo è appesa a un filo e non passa soltanto per il quarto posto: le ultime 5 partite (4 di campionato più la finale di Coppa Italia) serviranno alla società per valutare la bontà del progetto e decidere se è giusto andare avanti con l’attuale tecnico oppure cambiare. Nel caso in cui si scelga la seconda opzione, il nome più accreditato resta quello di Massimiliano Allegri, ex graditissimo e vincente”.