CorSport: Conte è stato cercato dal Tottenham

L’allenatore prende tempo, vuole prima incontrare la proprietà nerazzurra. Gli Spurs intanto considerano anche Sarri e Gasperini per la panchina

L’Inter ha appena vinto lo scudetto, eppure il futuro non è così delineato. Antonio Conte avrà un confronto con la famiglia Zhang e poi deciderà in che direzione muoversi. Nel frattempo, però, sono arrivate già alcune proposte: il Corriere dello Sport scrive che il Tottenham ha già contattato l’allenatore, proponendogli la panchina. Il tecnico avrebbe fatto presente che la precedenza è per l’Inter e che prima di ogni decisione vuole incontrare la proprietà nerazzurra.

Conte è consapevole che andare a Londra segnerebbe l’inizio di un nuovo progetto tecnico, mentre a Milano può contare già su una base vincente.

Il Tottenham in ogni caso non sta considerando soltanto Conte. Tra i profili graditi ci sarebbero altri due allenatori italiani, Sarri e Gasperini.