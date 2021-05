CorSport: Conte confessa di essersi sentito solo, ritiene un miracolo lo scudetto con questa Inter

Il tecnico lo ha detto a chi gli sta vicino. Avrebbe voluto dei rinforzi o almeno Vlahovic al posto di Lautaro dato in partenza. Non vuole un’altra stagione così

Il Corriere dello Sport analizza i motivi per cui Conte non intende restare all’Inter. IL piano prospettato da Zhang, con 90 milioni di cessioni e la riduzione del 15% del monte ingaggi non gli assicura un’Inter vincente per la prossima stagione. Il quotidiano sportivo racconta quanto confessato dall’allenatore a chi gli sta vicino.

“Lui è soddisfatto di aver vinto con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza. Pensava di avere dei rinforzi (aveva chiesto un’alternativa ad Handanovic, un laterale sinistro, magari Emerson Palmieri, e un centrocampista tra De Paul o Kantè) e invece gli è stato detto che perderà almeno uno tra Lautaro Martinez, Bastoni e Hakimi. Per lui questo non è più un progetto vincente. Vorrebbe rinunciare ad altri elementi meno essenziali o quanto meno avere la certezza di sostituire Lautaro, in caso di sua partenza, con Vlahovic, il suo preferito. Niente. Confida a chi gli sta vicino di essersi sentito per tutto l’anno solo, abbandonato da Zhang. Non vuole vivere un’altra stagione così, anzi, con una squadra addirittura indebolita perché ritiene di aver già fatto un miracolo a vincere lo scudetto 2020-21”.