CorSport: Adl ha incassato il sì di Spalletti a gennaio, dopo un incontro a Certaldo  

Il Corriere dello Sport racconta il retroscena dell’avvicinamento di De Laurentiis a Luciano Spalletti. È iniziato tutto dopo Verona, il 25 gennaio scorso. La dèbacle in campo convinse il presidente a mettere in discussione Gattuso e a cercarne un sostituto. Arrivarono i sì al Napoli di Benitez e Spalletti, ma il patron decise di aspettare la fine della stagione.

“Rafa Benitez è il primo ad essere sollecitato e poi, a stretto giro di telefonata, tocca a Luciano Spalletti. Qualcuno sussurra che ci sia stata una visita di Adl a Certaldo, tanto per guardarsi anche negli occhi, e poi c’è la versione bis, quella di contatti ravvicinati ad un cellulare, perché si fa più in fretta. E comunque, aderisce anche Spalletti, ma Gattuso resta inchiodato al proprio posto dagli ingorghi di un campionato che in quel momento obbliga a giocare ogni tre giorni e pure dalla volontà di non appesantire il bilancio con altri sei mesi di contratto”.