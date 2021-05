Contatti continui con tra il Napoli e Spalletti: parti sempre più vicine

Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio. Aveva già dato la propria disponibilità per subentrare a febbraio, è il grande favorito

La ricerca del nuovo allenatore del Napoli sembra destinata a concludersi presto con l’arrivo di Luciano Spalletti. È questo ciò che riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

C’è la massima disponibilità a raggiungere un’intesa, i contatti proseguono in modo costruttivo ed è sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico del Napoli. Spalletti, peraltro, avrebbe dato la sua disponibilità già a febbraio per subentrare in corsa quando De Laurentiis aveva pensato di esonerare Gattuso.