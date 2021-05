Cimmino e Sophia Loren aprono una pizzeria a Firenze

In via Brunelleschi. Tre milioni di investimento, pizzaiolo Martucci, chef Gennarino Esposito. «Presto Sophia verrà a mangiare qui»

Il Corriere Toscano dà notizia di una inaugurazione che a Firenze è evidentemente considerato un evento, ossia l’apertura in via Brunelleschi della pizzeria “Sophia Loren – Original italian food” in collaborazione tra l’imprenditore napoletano Luciano Cimmino (Yamamay e Carpisa) e appunto Sophia Loren. «È stato un percorso ad ostacoli, iniziato 5 anni fa e rallentato dalla pandemia, ma ora ci siamo e Sophia ieri mi ha scritto: era contenta di questa inaugurazione. E appena la situazione si sarà normalizzata verrà qui a mangiare», ha detto Cimmino.

Tre milioni di euro di investimento, quaranta lavoratori, trecento posti a sedere.

Le pizze sono «firmate» da Francesco Martucci, miglior pizzaiolo d’Italia 2020 e la cucina da Gennarino Esposito, chef con due stelle Michelin patron del ristorante Torre del Saracino a Vico Equense, e le pizze vanno dai 7 euro della Margherita classica al doppio per pizze gourmet, con anche alcuni primi selezionati. All’inaugurazione ha partecipato anche il sindaco, Dario Nardella.