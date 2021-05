Ceferin: «Napoli al posto della Juve in Champions? Deciderà il comitato, non è corretto commentare»

A Sky: «Barcellona, Real e Juve sono ancora nella Superlega e poi mi scrivono dicendo che vogliono giocare in Champions. Giochino la Superlega da sole».

Non solo l’intervista a L’Equipe. Il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, parla di Superlega anche ai microfoni di Sky.

«Il nostro comitato disciplinare è indipendente. Non arrivano informazioni né posso commentare. Quello che mi lascia basito che sono ancora nella Superlega e poi mi inviano una lettera dicendo che vogliono giocare in Champions League. Difficile capire cosa vogliano fare. Non c’è dialogo perché loro si limitano a mandare lettere alla UEFA e ai 9 club usciti dalla Superlega».