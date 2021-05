Cartabellotta (Gimbe) sulla festa scudetto: «E’ un messaggio che disturba dal punto di vista sociale»

A SkyTg24: «Non sappiamo quale sia l’impatto sanitario di un evento come quello di ieri. Ma conta di più dal punto di vista sociale ed educativo».

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ospite di Timeline, su SkyTg24. Il tema sono i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter.

Cartabellotta ha aggiunto:

«Non sappiamo esattamente quale sia l’impatto sanitario di un evento come quello di ieri. La mia personale impressione è che conti di più dal punto di vista sociale ed educativo. E’ evidente che ci sono eccezioni che possono permettere assembramenti di queste dimensioni, nel momento in cui ciascuno di noi avrà necessità e voglia di libertà in dimensioni sempre più ridotte si verificheranno tante di quelle situazioni la cui sommatoria invece potrà determinare una risalita importante della curva dei contagi».