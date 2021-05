“Bielsa si fa pagare, ma li vale tutti quei soldi: aumenta il valore del club”

Repubblica intervista Radrizzani proprietario del Leeds: “si nego’ al telefono, mi chiamò il giorno dopo, aveva le planimetrie del centro sportivo”

Repubblica intervista il proprietario del Leeds Andrea Radrizzani imprenditore milanese. Racconta quando ha scelto Marcelo Bielsa per allenare la squadra. Prima di Bielsa ci aveva provato con Conte che però non aveva accettato. Così chiamò Bielsa. Al primo tentativo non rispose. Il tecnico lo richiamò il giorno dopo.

«Lo fece il mattino dopo, pronto a discutere nel merito della rosa: nella notte aveva visto una decina di nostre partite, comprese un paio dell’academy. S’era voluto preparare».

Ci fu un giorno intero di trattative, racconta.

«Al primo punto c’era la riorganizzazione del centro sportivo. S’era procurato le planimetrie. Sapevo che aveva fatto lo stesso anni addietro quando era stato contattato dalla Roma, ma restai comunque a bocca aperta. Poi è anche molto bravo a farsi pagare, eh! Il suo ingaggio è il terzo o il quarto della Premier, ma quei soldi li merita tutti per come trasforma la cultura di un club aumentandone il valore».

Il Leeds ha sfidato il Liverpool nei giorni caldi dell’annuncio della Superlega. Si è schierato contro con una maglietta indossata in campo dai giocatori. Radrizzani racconta come è nata l’idea.

«La mattina di quel lunedì ho chiamato il nostro ufficio media, ‘inventatevi qualcosa, per esempio delle magliette”. Quello che non sapevo è che le avrebbero messe anche nello spogliatoio del Liverpool: Klopp si è un po’ offeso, e in effetti non è certo a lui e ai suoi giocatori che si può dire di guadagnare la Champions sul campo. L’hanno sempre fatto. Ho chiarito subito l’equivoco con Klopp, scusandomi».

Le voci danno Radrizzani in cerca di un club su cui investire in Italia. Gli viene chiesto se gli interessano i due club milanesi, Inter e Milan. Risponde:

«Non c’è stato niente, se è questo che vuol sapere. Ma un interesse esiste, vediamo come si evolvono i piani di Suning. Sull’altra sponda, Elliott ha migliorato la gestione del Milan, ma come dice lei prima o poi venderà. In Europa ci sono tre club che hanno grandi possibilità di sviluppo: i due milanesi e l’Atletico Madrid. Per ora, restiamo alla finestra e ci godiamo il Leeds».