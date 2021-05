Alvino su Conceiçao: «Al momento non ho conferma dalle mie fonti»

Su Twitter non si sbilancia. Scrive che non ci sono ancora certezze sul nome del futuro allenatore del Napoli

Carlo Alvino, molto vicino all’ambiente Napoli, non conferma la notizia lanciata dal Corriere dello Sport, secondo cui il prossimo allenatore del club partenopeo sarebbe Sergio Conceiçao, tecnico del Porto. Su Twitter, Alvino ha scritto che sono in tanti, in queste ore, a chiedergli notizie ma che dalle sue fonti non arrivano, al momento, conferme circa il fatto che sia proprio Conceiçao il nuovo allenatore del Napoli.

Mi chiedete tutti di Conceicao… meglio fare chiarezza … per quanto mi riguarda al momento non ho conferma dalle mie fonti … — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 24, 2021