Altro che Ferragni e Fedez, l’italiano più social del mondo è un “tiktoker”. E non è “italiano”

Khabane Lame ha 21 anni, di nascita senegalese vive a Chivasso da sempre. Ha 53 milioni di follower solo su TikTok: è nella top ten dei più seguiti al mondo

Khabane Lame ha 53 milioni di follower su TikTok. Ha 21 anni ed è l’italiano più seguito al mondo sui social, anche se burocraticamente non è italiano, perché pur avendo vissuto la sua intera vita a Chivasso, essendo nato in Senegal, non ha la cittadinanza italiana. Tra Instagram e TikTok ha più follower di Chiara Ferragni e Fedez messi insieme: è nella top ten mondiale. E’, insomma, una star.

E’ diventato famosissimo facendo dei divertenti “reaction videos”, nei quali sfotte altri video. In silenzio. Semplicemente facendone la caricatura. Tipo così:

Intervistato da La Stampa sul fatto di non essere formalmente italiano, dice:

“Non è giusto. Per esempio, per un viaggio negli Stati Uniti è tutto difficile, anche ottenere il visto. Eppure mi hanno invitato come italiano, andrò a Los Angeles come italiano, perché io sono italiano. L’altro giorno il mio video era sui megaschermi di Tokyo e sotto c’era scritto: tiktoker italiano”.

Il suo profilo social ha una curva di crescita impressionante: a inizio aprile aveva 5 milioni di follower, a metà aprile 20, ora ha superato i 50. Tra i video più visti nella storia del nuovo social alcuni sono suoi.