Sky: Sampdoria-Napoli, Osimhen titolare in attacco

Le ultime prestazioni lasciano ben sperare sullo stato di forma del nigeriano, da qui la decisione di Gattuso

Secondo quanto riporta Sky Sport, le ultime prestazioni di Victor Osimhen, in particolare quella contro la Juventus, mercoledì, hanno convinto l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, a dargli una chance come titolare anche in occasione della prossima partita di campionato contro la Sampdoria, domenica. Contro i bianconeri, l’ingresso in campo del nigeriano ha dato una scossa al match, per questo ci si aspetta di vederlo in campo dal primo minuto nel prossimo turno di campionato.