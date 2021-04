Serena: «Il livello del nostro campionato è quello che è. Non reggiamo il confronto con l’estero»

E’ l’interrogativo che si pone Maurizio Crosetti su Repubblica, in un articolo sull’eterna guerra tra risultatisti e giochisti. Un articolo in cui sono riportate anche le dichiarazioni dell’ex interista Aldo Serena.

«Il livello del nostro campionato è quello che è. Qualità media e capacità economica non reggono il confronto con l’estero, siamo un campionato in preda allo stress che consuma forza e idee, ha ragione Prandelli. Nessuno ha mai la mente libera, ma non c’è nulla di male nell’inversione a U di Conte: aveva provato ad alzare il baricentro della squadra, e nei secondi tempi l’Inter non ne aveva più. Così si è corretto».