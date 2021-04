Schira: niente dimissioni di Marotta e Scaroni, Dal Pino duro contro Juve e Inter

Assemblea di Lega: assente Agnelli. Respinta l’offerta di Sky per Pacchetto2 dei diritti tv 2021/24

Il giornalista sportivo Nicolò Schira anticipa su Twitter quel che è successo oggi in Assemblea di Lega. Non ci sono state le dimissioni di Marotta e Scaroni, Agnelli assente e il presidente Dal Pino ha tenuto un discorso molto duro nei confronti di Juve e Inter per aver osteggiato i fondi.

Niente dimissioni da parte di #Marotta e #Scaroni che rimangono consiglieri di Lega #SerieA. Respinta l’offerta di Sky per Pacchetto2 dei diritti tv 2021/24. #DalPino duro contro #Juventus (assente #Agnelli) e #Inter per aver osteggiato la questione fondi, che tornerà d’attualità — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 23, 2021