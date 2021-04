Rossella Sensi contro Pallotta: «Non si deve permettere di nominare la mia famiglia»

L’ex presidente della Roma, Rossella Sensi, risponde, ospite alla trasmissione Centro Suono Sport, alle dichiarazioni di James Pallotta sui debiti del club giallorosso.

“Ci ho pensato tanto, è un mese che questa persona continua a parlare. Non si deve permettere di parlare di bancarotta, non lo posso tollerare. I numeri parlano da soli e non so neanche se sappia leggerli. Non deve nominare i Sensi e la mia famiglia, deve smetterla. È l’unico presidente della Roma ad aver lasciato questi debiti. Con questo mettiamo la parola fine e lasciamo parlare Friedkin. Basta, si infanga il nome di mio padre Franco. Io sono sempre intervenuta solo per rispondere alle dichiarazioni di Pallotta o dei suoi dirigenti, che dicevano cose sbagliate e infanganti. Non ho mai fatto comunicazione contro qualcuno”.