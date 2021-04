Rosetta, Marta e Losanna, le giovani calciatrici che sfidarono il fascismo

«Amo moltissimo il giuoco del calcio, un amore tenace il mio, non un fuoco di paglia. Le mie compagne hanno tanta passione e buona volontà: non tramonteremo mai ».

Rosetta studiava da maestra. Insieme alla sorella Marta, sarta, e all’amica Losanna Strigaro, commessa, erano riuscite a creare la loro squadra ottenendo il consenso del presidente del Coni e della Figc, Leandro Arpinati. Arpinati era un fascista, ma anche un grande amante dello sport. Aprì all’esperimento anche se, come scrisse sulla Gazzetta dello Sport, «la sua diffusione non è opportuna». L’esperimento era ammesso solo per le ragazze tra i 15 e i 20 anni. Arpinati accettò che la società milanese giocasse a calcio, ma con una condizione:

«Ogni attività deve però svolgersi in privato, cioè su campi cintati e senza l’ammissione di pubblico».

Le ragazze dovettero anche chiedere un certificato medico a Nicola Pende, direttore dell’Istituto di biotipologia individuale e ortogenesi di Genova, punto di riferimento scientifico del fascismo. Bisognava assicurarsi che il calcio non danneggiasse il corpo delle donne, in particolare, che non compromettesse la fertilità delle giocatrici. Tanto che, spiega la Seneghini nel libro, il Gran Consiglio del Fascismo stabilì che in porta giocassero solo maschi.