Pirlo: «Di che parlavo con Chiellini? Pensavamo ad un cambio modulo»

Ai microfoni di Sky, nel post partita di Juventus-Genoa, l’allenatore bianconero Andrea Pirlo ha commentato la rabbia di Cristiano Ronaldo dopo il match. Indispettito per non aver segnato, il portoghese si è tolto la maglietta e l’ha gettata via. Pirlo giustifica così il suo campione:

«Ci teneva a fare gol, la partita si era messa in una certa maniera, fa parte dei campioni che vogliono mettere sempre il segno sulle gare, cose normali che capitano».

Non solo. Al tecnico viene fatto notare che durante la partita è stato pescato spesso a parlottare con Giorgio Chiellini. Gli viene chiesto cosa si sono detti. Pirlo ha candidamente ammesso di stare valutando, insieme al suo giocatore, il miglior modulo da adottare in campo.

«Con Giorgio parlavo della partita: stavamo pensando ad un cambio di modulo».