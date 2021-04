Pietro Castellitto: «I laziali mi dicono che per essere Totti ho dovuto fare tre volte la terza media»

Il Corriere della Sera intervista Pietro Castellitto candidato a due David di Donatello per il film “I predatori”: migliore regista esordiente e sceneggiatura originale; e soprattutto interprete di Francesco Totti nella serie tv di Sky “Speravo de mori’ prima”.

Racconta i commenti di romanisti e laziali.

«I romanisti hanno ritrovato l’essenza del capitano, per me è anche un modo di stare tranquillo quando cammino per Roma (sorride). I laziali mi hanno detto che per prepararmi al meglio ho dovuto ripetere tre volte la terza media. Alla fine è un uomo che malgrado soldi e successo ha tenuto intatta la sua personalità. Non c’era nulla di scontato, Totti non è Maradona…La camorra, la vita spericolata».